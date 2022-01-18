Подразделения Вооруженных сил РФ начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства - Минобороны республики.
Подразделения Вооруженных сил РФ начали прибывать в Белоруссию
СЕНТКОМ и союзники США перехватили в 2021 году рекордный объем нелегальных грузов
Корабли Пятого флота ВМС США и Объединенных морских сил перехватили в незаконных морских грузов на $193 млн, включая около 8,7 тыс. единиц оружия, переправлявшегося в страны Персидского залива в нарушение резолюций СБ ООН
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