Польша предлагает заранее подготовить санкции против РФ на случай "агрессии на Украине"

ВАРШАВА, 18 января. /ТАСС/. Власти Польши выступают за то, чтобы заранее подготовить санкции в отношении России на случай якобы готовящейся агрессии против Украины. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

По его словам, этот вопрос обсуждался среди дипломатов на минувшей неделе. "Есть готовность подготовить список потенциальных санкций на случай эскалации, действий России, которые могут быть реализованы на территории Украины или в киберпространстве с целью дестабилизации", - заявил Пшидач.

Как считает представитель польской дипломатии, важно, "чтобы ЕС, западный мир, США, Канада, Великобритания, которые принимают участие в этой дискуссии, были готовы сегодня показать, какую цену Россия заплатит за возможные действия по дестабилизации". "Польша выступает за то, чтобы быть в готовности, а не просыпаться в момент атаки и начинать дискутировать о том, что сделать. Мы должны быть готовы, у нас должны быть подготовлены инструменты реакции", - добавил Пшидач.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее и смешны, и опасны.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.