Правящая партия Казахстана "Нур Отан" начала подготовку к внеочередному съезду

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") Бауыржан Байбек сообщил, что партия начала подготовку к внеочередному съезду. Об этом сообщила пресс-служба "Нур Отан" по итогам совещания, которое провел Байбек с региональными филиалами партии.

"В настоящее время мы начали подготовку к предстоящему внеочередному съезду. Как вы знаете, в трагические дни января елбасы (лидер нации, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - прим. ТАСС) призвал всех нас сплотиться вокруг президента [Казахстана Касым-Жомарта Токаева], работать вместе во имя сохранения мира и единства страны", - сказал Байбек.

При этом он не назвал планируемую дату внеочередного съезда партии.