МИД Украины сообщил, что не получал от России информацию об эвакуации дипломатов

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины не получало ни от российской стороны, ни от посольств других государств информацию об эвакуации дипломатов из страны. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь министерства Олег Николенко, комментируя публикацию газеты The New York Times об отъезде семей сотрудников посольства РФ.

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", - отметил он в комментарии агентству Укринформ.

Украина не имеет намерений эвакуировать своих дипломатов, работающих в России, заявил Николенко.

В комментарии агентству Укринформ Николенко сообщил, что официальный Киев не планирует вывозить украинских дипломатов из России. Он заверил, что сотрудники диппредставительств работают в обычном режиме. "На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске", - уточнил Николенко.

Ранее газета The New York Times сообщила о начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине. Комментируя эту публикацию, в МИД РФ заявили, что посольство работает в штатном режиме. Позже в посольстве России на Украине заявили, что сотрудники всех дипломатических представительств в стране продолжают работать в штатном режиме.