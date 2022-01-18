В Минске заявили о готовности к диалогу с Вильнюсом для выстраивания нормальных отношений

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Белоруссия считает возможным решение острых проблем в отношениях с Литвой посредством диалога. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, встречаясь с прибывшей в Минск группой представителей гражданского общества Литвы.

"Только искренний, откровенный и открытый диалог поможет решить любые проблемы, которые могут существовать в двусторонних отношениях и многосторонних форматах. Если мы будем уклоняться от диалога или разговаривать лишь с частью людей, которые не влияют на принятие решений в государстве и обществе, то ничего не получится", - отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей сказал, что Белоруссия всегда дорожила добрососедскими связями с Литвой, что "всегда составляло и составляет основу государственной политики". "Наши отношения [с Литвой] не всегда были безоблачными, были и проблемы, и позитивные моменты. Это бывает между соседями. Но мы не считаем, что это повод приостанавливать и разрывать контакты", - сказал белорусский министр. Он хочет, чтобы визит в Белоруссию представителей литовского общества "внес свой посильный вклад в восстановление нормального диалога и добрососедских отношений, сотрудничества".

Глава МИД республики также отметил: "И в нашем регионе, и в целом в мире наблюдается стремительный рост недоверия между странами, эскалация напряженности". "По оценкам экспертов то, что мы наблюдаем сегодня, происходит впервые спустя 30 лет после распада СССР, когда мы находимся на пороге возможной новой горячей войны. Мы не хотели бы развития такого рода событий", - заявил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии.