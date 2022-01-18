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Глава МИД ФРГ: альтернативы стабильным отношениям между Москвой и Берлином нет

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Берлин не видит альтернативы стабильным отношениям с Москвой, новое правительство ФРГ готово работать над их поддержанием, заявила глава МИД страны Анналена Бербок.

"Я хотела бы в ходе своего визита подчеркнуть, насколько важны взаимоотношения с РФ для нового федерального правительства и для меня лично. Альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет. И я хотела бы продолжать работать над этой задачей, и здесь я говорю от имени всего нового федерального правительства", - сказала она во вторник на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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