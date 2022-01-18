СМИ: Великобритания доставила на Украину три самолета с вооружением

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением после того, как накануне такие поставки анонсировал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Об этом во вторник сообщил украинский журнал "Фокус".

По информации издания, после соответствующего решения Министерства обороны Великобритании в понедельник на Украину прибыло два борта с оружием от Лондона. "Сегодня утром в Киеве приземлился третий самолет с противотанковым оружием", - утверждает издание.

При этом предполагается, что самолеты доставили противотанковые комплексы NLAW - переносные противотанковые управляемые ракеты.

Помощь от Лондона

Накануне глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Великобритания предоставляет новый пакет безопасности для увеличения оборонной способности Украины. В частности, Лондон поставит легкое противотанковое вооружение для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у ее границ.

Более того, добавил он, "небольшое число британских военнослужащих" на начальном этапе будет проводить инструктаж в рамках миссии британских военных инструкторов ORBITAL. Министр подчеркнул, что данная техника не представляет угрозы для РФ, являясь оборонительным вооружением с малым радиусом действия.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.