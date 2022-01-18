Пушилин считает неуместным участие Зеленского в переговорах между США и РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Россией и США представляется неуместным. Такое мнение во вторник в ходе визита в Республику Крым озвучил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

На минувшей неделе президент Украины предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу в режиме видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Как отметил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, США восприняли предложение Зеленского "с интересом". По мнению Ермака, такой трехсторонний формат переговоров может стать потенциальной платформой для обсуждения Донбасса.

"США с Россией регулярно сейчас встречаются: на уровне президентов, на уровне министров иностранных дел, на других уровнях. Там все обсуждается. Зеленский в этом формате неуместен", - сказал Пушилин в эфире "Радио Крым".

Глава ДНР также прокомментировал инициативу Киева подключить США к "нормандскому формату". "Вы в этом формате ничего не делаете, вы и в следующем формате ничего делать не будете, - обратился Пушилин к властям Украины. - Если разрешать конфликт, то нужно выполнять достигнутые ранее договоренности". Глава ДНР добавил, что пока Киев не изменит свою позицию, ничего не поменяется.