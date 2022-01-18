США вернут Ираку два ценных артефакта возрастом более 4 тыс. лет

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты передадут Ираку два ценных артефакта, незаконно вывезенных из страны. Об этом сообщил во вторник официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.

"Генеральному консульству Республики Ирак в Лос-Анджелесе в координации и сотрудничестве с ФБР США будут переданы два артефакта возрастом более 4 тыс. лет. <...> Это стало возможным после изъятия [предметов] американскими властями в рамках усилий по борьбе с незаконной торговлей иракскими древностями <...> и возвращению их на родину", - заявил представитель иракского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит информационное агентство INA.

Ас-Саххаф отметил, что первый предмет представляет собой клинописную табличку из древнего шумерского города Ур, второй - фрагмент клинописного текста времен Древнего Вавилона. Он также добавил, что торжественная церемония передачи артефактов состоится 20 января в генеральном консульстве Ирака в Лос-Анджелесе.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения захваченных экстремистами районов. О победе над террористами власти объявили в декабре 2017 года. За указанный период орудовавшие на иракских территориях террористы присвоили и вывезли за пределы страны тысячи ценных артефактов и предметов древности, разрушили и опустошили множество музеев и исторических объектов, разграбили значимые археологические зоны, проводя на них незаконные раскопки.