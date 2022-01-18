СМИ: главы стран Центральной Азии не приедут в Индию на празднование Дня республики

"Иностранных гостей из Центральной Азии в День республики не будет из-за коронавируса", - отметило издание. Источники агентства напомнили, что "правительство направило приглашения главам государств центральноазиатских стран, однако планы отменились".

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Лидеры стран Центральной Азии не приедут в Нью-Дели на празднование 26 января национального праздника Индии - Дня республики - из-за ситуации с коронавирусом. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщило во вторник агентство ANI .

В начале декабря прошлого года газета The Times of India сообщила, что Индия рассматривает возможность приглашения лидеров пяти государств Центральной Азии на предстоящие торжества по случаю Дня республики 26 января. Планировалось, что главными гостями на традиционном параде в Нью-Дели в честь национального праздника станут лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

У Индии уже был опыт приглашения группы иностранных лидеров на День республики. В 2018 году на параде в качестве почетных гостей присутствовали лидеры 10 стран - членов Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН).

26 января 1950 года вступила в силу конституция получившей независимость Индии, провозгласившая страну республикой. С тех пор каждый год отмечается День республики, а в Нью-Дели проходит военный парад. Индия традиционно приглашает на него глав иностранных правительств или государств. Например, почетным гостем на параде в 2019 году был президент ЮАР Сирил Рамапоса, а в 2020-м - президент Бразилии Жаир Болсонару. В прошлом году парад прошел без главного гостя. Ожидалось, что в Нью-Дели прибудет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который предварительно дал согласие, но 5 января он сообщил, что отменил визит после вспышки нового штамма коронавируса.

По данным ВОЗ, Индия остается второй после США страной в мире, где выявлено больше всего инфицированных коронавирусом с начала пандемии - более 37,3 млн человек. По числу умерших от COVID-19 она занимает третью строчку (486 451 человек).