Посол Израиля считает, что память о Холокосте должна быть оружием против антисемитизма

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Память о Холокосте должна служить людям оружием для борьбы с антисемитизмом и для того, чтобы эта страшная трагедия никогда не повторилась вновь, заявил во вторник посол Израиля в Москве Александр Бен Цви на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.

"Мы должны помнить [о Холокосте], именно чтобы эта память служила нам оружием для того, чтобы это никогда больше не могло повториться", - сказал он.

Вместе с тем, как отметил Бен Цви, в мире повторяются случаи антисемитизма - такие, как нападение на синагогу в США. Посол призвал сохранять память о страшных исторических событиях Холокоста, чтобы не допускать подобных проявлений ненависти.

"Вокруг земного шара повторяются различные случаи антисемитизма, недавно, несколько дней назад, в Соединенных Штатах в синагоге, до этого в Европе, в разных других местах. Чтобы это не выросло во что-то ужасное, мы должны помнить и пользоваться этой памятью, чтоб с этим бороться", - заключил посол.