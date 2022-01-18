Медведчук: Переяславская рада навсегда останется днем единства народов Украины и России

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Переяславская рада навсегда останется днем единства украинского и русского народов и открытого диалога о будущем страны. Об этом во вторник заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук по случаю годовщины Переяславской рады, состоявшейся в 1654 году.

"Дата 18 января навсегда останется днем объединения, днем открытого диалога о будущем родной страны, днем единства украинского и русского народов. И встань тогда из могил князья Киевской Руси, для которых единое государство протянулось от Корсуни и Коломыи до Ладоги, вряд ли они бы возразили против такого решения их наследников-казаков", - отметил политик. По его словам, огромное значение Переяславская рада имела и для сохранения православия.

Медведчук считает, что сейчас происходит "интеллектуальное вырождение власти, которая постоянно, в соответствии с конъюнктурными политическими потребностями, стремится переписать историю, "приватизировать" ее, помнить лишь то, что удобно". "С точки зрения такой власти у Украины с Россией из общего лишь граница, а Киевская Русь с ее Аскольдовой могилой и Десятинной церковью только украинское наследство, на которое, как утверждает [президент Украины] Владимир Зеленский, "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать", - отметил Медведчук.

Политик призвал вспомнить исторические решения Переяславской рады, принятые в результате диалога, открытой дискуссии. "Именно этот договор, по которому Русское царство выкупило город Киев у Польши за 146 тысяч рублей и урегулировало другие территориальные претензии, принес мир на нашу землю. И где была бы сегодня столица Украины без решения выкупить Киев - большой вопрос, над которым делящие историческое наследство в Украине предпочитают не задумываться", - подчеркнул Медведчук.

Переяславская рада - собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 (18) января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.

Несколько лет назад Верховная рада, уже при президентстве Владимира Зеленского, отобрала у города Переяслав-Хмельницкий часть названия. Решение было мотивировано тем, что оно способствует восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом. Теперь этот город в Киевской области называется просто Переяслав.