Зампосла ФРГ в России заявила, что Германия борется с ростом антисемитизма в стране

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Власти Германии по мере сил борются с проявлением антисемитизма в стране. Об этом заявила во вторник постоянный заместитель посла Германии в РФ Беатэ Гжески на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.

"Растущий кое-где антисемитизм является доказательством того, что мы должны сохранять бдительность, - сказала она. - В Германии мы также отмечаем рост антисемитизма, с которым боремся по мере сил".

Гжески напомнила, что во время Второй мировой войны в Германии силы сопротивления этим "неслыханным как по своему характеру, так и по своим масштабам преступлениям были ужасающе слабы и слишком легко одолимы". "Память об этих преступлениях может способствовать тому, чтобы в обществе наших стран крепли силы сопротивления человеконенавистничеству, ведь опасность сползания в подобные преступления на почве ненависти, к сожалению, и сегодня не может быть исключена", - подчеркнула она.

Дипломат добавила, что память остается важной для всех, поскольку "наглядно демонстрирует, какими уродливыми могут быть проявления человеческих деяний, руководимых человеконенавистнической идеологией, поставившей перед собой цель уничтожения еврейского населения в Европе".