Лукашенко рассказал о вариантах конституционного процесса в Белоруссии

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в случае принятия новой конституции республики на референдуме последует работа по изменению законодательства и формированию новых органов власти.

"Осталось основное - принять конституцию, изменить законы, привести в соответствие с конституцией. Это мы сделаем, это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами", - заявил глава государства во вторник в ходе совещания по итогам всенародного обсуждения проекта изменений конституции, сообщает президентская пресс-служба.

По его словам, власти не будут "искать где-то за бугром, и доморощенных в том числе, специалистов для того, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс". "Когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите, будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам и новым правилам". Лукашенко отметил, что второй вариант развития событий - если народ отклоняет предложения по изменению основного закона и "остается старая конституция".

По его словам, можно совершить перемены так, что будет хуже, чем в Казахстане. "Начинать надо, как все цивилизованные и грамотные люди. Основой этих перемен должна быть конституция. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерным", - отметил Лукашенко.

Он также упрекнул оппонентов власти. "Вякают и наши оппоненты. Я не ошибаюсь, именно вякают. У меня анализ полностью всех их заявлений. Они плетутся в хвосте, подхватывают любой тезис, любую запятую и начинают ее не то критиковать, не то опровергать, - сказал Лукашенко. - Но то, что у них там творится, не поддается критике. Сейчас они уже отошли от своего главного лозунга - "Перамены, перамены!"

В то же время Лукашенко отметил, что обсуждение проекта конституции идет активно, поправки вызвали живой интерес, как и референдум. 27 декабря на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Белоруссии. Ранее сообщалось, что референдум по новой редакции основного закона состоится в конце февраля 2022 года.