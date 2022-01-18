СМИ: спецслужбы расследуют возможное нападение на премьера Индии на День республики

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Спецслужбы изучают информацию о готовящемся покушении на премьер-министра Индии Нарендру Моди и других высокопоставленных лиц во время празднования 26 января национального праздника Дня республики. Об этом сообщила во вторник газета India Today.

Издание ссылается на девятистраничный доклад спецслужб, согласно которому "получено предупреждение о возможном террористическом заговоре против премьер-министра Индии и высокопоставленных лиц, которые будут присутствовать на праздновании Дня республики".

"Угроза исходит от группировок, базирующихся в пакистанском или афгано-пакистанском регионе. Их цель - высокопоставленные лица, совершение диверсии на публичном мероприятии, в многолюдных местах", - пишет газета. Атака может быть совершена в том числе с помощью дронов.

В докладе, на которое указывает газета, отмечается, что за организацией возможного нападения стоят такие экстремистские группировки как "Лашкар-э-тайба" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), "Сила сопротивления" (The Resistance Force), "Джаиш-и-Мохаммед", "Харкат уль-Муджахидин" или "Хизб уль-Муджахидин".

26 января 1950 года вступила в силу Конституция Индии, провозгласившая страну республикой. С тех пор каждый год отмечается День республики. На центральном проспекте Раджпатх в Нью-Дели проходит военный парад. В этом году страна также празднует 75-ю годовщину своей независимости, объявленной в 1947 году.