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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Премьер Израиля призвал Иран отказаться от ядерной программы

Нафтали Беннет также назвал Иран источником террора на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал во вторник Иран источником террора на Ближнем Востоке и заявил, что Тегеран должен отказаться от своей атомной программы, нацеленной на создание ядерного оружия. С таким заявлением глава израильского кабмина выступил в ходе виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

"Иран является источником террора на Ближнем Востоке. Иран - спрут террора и нестабильности, его голова находится в Тегеране, а щупальца распространяются по всему региону", - заявил Беннет.

"Иран должен отказаться от ядерной программы", - продолжил он. "Очевидно, что они [иранцы] пытаются разработать ядерное оружие", - добавил израильский премьер.

По мнению Беннета, "последнее, что нужно делать в такой ситуации - вливать в этот аппарат десятки миллиардов долларов", так как в результате "получится террор на стероидах". Он также обвинил Иран в том, что он "стоит за [йеменскими] хуситами, финансирует их, поставляет им оружие, а также управляет их действиями".

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ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаИзраильБеннет, Нафтали
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