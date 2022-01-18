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Назарбаев заявил, что в настоящее время находится в столице Казахстана

Нурсултан Назарбаев Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Нурсултан Назарбаев
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в настоящее время является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе в столице страны и никуда из нее не уезжал.

"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - сказал он в обнародованном во вторник обращении к согражданам.

Назарбаев поблагодарил казахстанцев за поддержку курса реформ и модернизации, который он проводил на посту главы государства.

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