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Назарбаев заявил, что в скором времени Токаев будет избран председателем партии "Нур Отан"

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в скором времени станет председателем правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Об этом заявил первый глава государства Нурсултан Назарбаев в опубликованном во вторник обращении к согражданам.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - сказал Назарбаев.

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