Доработанный проект Конституции Белоруссии представят Лукашенко в ближайшие дни

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Доработанный проект Конституции Белоруссии в ближайшие дни представят президенту страны Александру Лукашенко. Об этом сообщил во вторник глава администрации президента республики Игорь Сергеенко.

"Думаю, в ближайшие дни мы доработаем и внесем и проект указа, и, соответственно, доработанный проект текста изменений и дополнений в конституцию главе государства, как и требует закон", - цитирует его агентство БелТА. По словам главы администрации, в целом общество позитивно воспринимает проект изменений и дополнений в основной закон.

"В преобладающем большинстве все отклики и отзывы, которые поступают, поддерживают проект конституции", - подчеркнул Сергеенко после совещания у главы государства по итогам всенародного обсуждения проекта изменений в конституцию.

Он констатировал, что серьезных противоречий, в том числе по итогам прошедшего у президента совещания, нет. "Может, требуется еще некоторая "дошлифовка" с учетом и мнения специалистов, и поступающих с мест предложений", - пояснил глава президентской администрации.

Сергеенко сообщил, что проект обновленной Конституции Белоруссии содержит 11 новых статей, поправки внесены в 30 статей. "В общей сложности с учетом поступивших предложений откорректировано более 30 статей. Всего к настоящему моменту по сравнению с действующей конституцией правится уже 83 статьи, две исключаются, появляется 11 новых", - заключил он.

27 декабря на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии. Ранее сообщалось, что референдум по новой редакции основного закона состоится в конце февраля 2022 года.