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Глава МИД ФРГ призвала оживить нормандский процесс ради выполнения минских соглашений

Глава МИД ФРГ призвала оживить нормандский процесс ради выполнения минских соглашений.

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Молния
Канцлер ФРГ подтвердил готовность к "серьезному диалогу" с РФ по вопросам безопасности
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