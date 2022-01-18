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Бербок заявила, что Германия не вмешивается в процесс работы RT DE

Глава МИД Германии добавила, что у представителей СМИ всегда есть доступ к журналистской деятельности, ко всем пресс-конференциям правительства

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила, что Германия не вмешивается в процесс вещания телеканала RT DE. Об этом она заявила во вторник в Москве на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"RT DE работает в Германии, транслирует по интернету", - отметила Бербок. При этом она добавила, что у представителей СМИ всегда есть доступ к журналистской деятельности, ко всем пресс-конференциям правительства. "RT там всегда представлена", - подчеркнула глава МИД ФРГ. "То, что есть государственное вмешательство - это просто неправда", - утверждала она.

Теги
ГерманияРоссияБербок, Анналена
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