Бербок заявила, что Германия не вмешивается в процесс работы RT DE

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила, что Германия не вмешивается в процесс вещания телеканала RT DE. Об этом она заявила во вторник в Москве на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"RT DE работает в Германии, транслирует по интернету", - отметила Бербок. При этом она добавила, что у представителей СМИ всегда есть доступ к журналистской деятельности, ко всем пресс-конференциям правительства. "RT там всегда представлена", - подчеркнула глава МИД ФРГ. "То, что есть государственное вмешательство - это просто неправда", - утверждала она.