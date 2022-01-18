Назарбаев назвал целью организованных беспорядков разрушение целостности Казахстана

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обнародованном во вторник видеообращении к согражданам заявил, что целью массовых беспорядков в январе было разрушение целостности республики и устоев государства.
"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения", - сказал Назарбаев.
По его словам, произошедшая трагедия стала для всех казахстанцев уроком. "Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - отметил первый президент Казахстана.
Он напомнил, что за годы независимости Казахстан стал узнаваемым, авторитетным государством в мировом сообществе. "Это все результат сплоченности, единства всех казахстанцев. Стабильность и спокойствие всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее", - подчеркнул Назарбаев.
Передача полномочий
Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").
В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя Ассамблеи народа Казахстана, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего в ноябре 2021 года расширенного заседания политического совета партии "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения. Полномочиями созывать съезд партии обладает ее политический совет. Дату очередного съезда пока не объявляли. "Нур Отан" - самая крупная партия в Казахстане, ее членами являются более 835 тыс. человек.