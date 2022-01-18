Назарбаев назвал целью организованных беспорядков разрушение целостности Казахстана

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обнародованном во вторник видеообращении к согражданам заявил, что целью массовых беспорядков в январе было разрушение целостности республики и устоев государства.

"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения", - сказал Назарбаев.

По его словам, произошедшая трагедия стала для всех казахстанцев уроком. "Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - отметил первый президент Казахстана.

Он напомнил, что за годы независимости Казахстан стал узнаваемым, авторитетным государством в мировом сообществе. "Это все результат сплоченности, единства всех казахстанцев. Стабильность и спокойствие всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее", - подчеркнул Назарбаев.

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