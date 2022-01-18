В Минобороны Украины планируют создать более 150 батальонов Сил территориальной обороны

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Более 150 батальонов Сил территориальной обороны (СТО) будет сформировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ), постоянная их численность в мирное время составит около 10 тыс. военнослужащих. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"В составе СТО ВСУ продолжается формирование 25 бригад (один регион - одна бригада), которые объединят более 150 батальонов. Постоянная численность СТО в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения СТО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего сформируют соответствующий резерв", - говорится в сообщении ведомства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников уточнил, что развертывание системы СТО произойдет в несколько этапов. В настоящий момент идет первый из них, когда бригады и батальоны СТО набирают по штату мирного времени. "В каждом батальоне формируется костяк из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и слаживание гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве", - сказал он.

За счет этих резервистов каждый батальон будет насчитывать до 600 человек, пояснил он. "Формирование резерва территориальной обороны по штатам особого периода - второй этап после того, как в батальонах и бригадах будет создано организационно-управленческое ядро из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия", - продолжил министр.

По состоянию на 17 января определены 86% мест дислокации подразделений СТО по всей стране.

О территориальной обороне

С 1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. В этот день также был назначен и командующий СТО генерал Юрий Галушкин. Формирование подразделений планируется завершить к 15 февраля 2022 года. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к выполнению других задач. Предполагается, что в СТО войдут военнослужащие и резервисты, которые будут получать денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки.

Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов проходят в свободное от работы время. На службу в эти подразделения могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности.