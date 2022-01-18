ОБСЕ не подтвердила утверждения Киева об утечке химикатов на заводе в ДНР

ДОНЕЦК, 18 января. /ТАСС/. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине не фиксируют утечку химикатов на заводе "Стирол" в Горловке на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в отчете СММ на сайте ОБСЕ.

"16 и 17 января миссия уточняла сообщения о вероятной утечке аммиака на заводе в населенном пункте Горловка. По наблюдениям СММ, обстановка была спокойной. Миссия продолжит уточнять информацию", - указано в сообщении. Ранее с утверждением о происшествии на производстве выступило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале во вторник выразило признательность СММ за оперативный контроль ситуации вокруг завода "Стирол" и проверку информации. В представительстве также призвали украинскую сторону прекратить информационные спекуляции, "чтобы не вводить мировую общественность в заблуждение и не запугивать местное население".

Пресс-служба украинского разведуправления в субботу распространила сообщение, что на заводе "Стирол" якобы произошел выброс опасных химикатов.