Многие норвежские СМИ решили не транслировать в прямом эфире выступление Брейвика в суде

ХЕЛЬСИНКИ, 18 января. /ТАСС/. Многие крупные норвежские телеканалы и интернет-сайты газет приняли решение не транслировать в прямом эфире выступление в суде праворадикала Андерса Брейвика во время рассмотрения его прошения об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом норвежские СМИ сообщили во вторник.

"Из соображений журналистской этики мы не транслируем выступление Брейвика в прямом эфире", - говорится на сайте газеты VG. Телекомпания NRK в свою очередь сообщила, что не хотела бы, освещая процесс, становиться своего рода "трибуной" для преступника. "Поэтому в этот раз мы не будем показывать процесс полностью. Было также решено, что NRK не будет транслировать и видео, где осужденный показывает специальные жесты (в частности, не было показано, как он в начале заседания выбросил руку в нацистском приветствии, об этом было упомянуто только в текстовой трансляции - прим. ТАСС)", - говорится в материале на сайте телекомпании.

Сайт газеты Dagbladet ведет трансляцию, периодически отключая звук.

В первый день на заседании выступают представитель прокуратуры, адвокат подсудимого и сам Брейвик, который затем будет отвечать на вопросы обвинения и защиты. Выступление террориста и его ответы на вопросы займут несколько часов. На процесс отведено три дня - с 18 по 20 января.

Прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью 2020 года в связи с тем, что в 2021 году истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору. Норвежская прокуратура уже заявила, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют.

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал- демократической Рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.