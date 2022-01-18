{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Канцлер ФРГ заявил о готовности к серьезному диалогу с Россией

Олаф Шольц отметил, что от России ожидают "деэскалации, к этому относится сокращение войск на границе"

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Германия считает нужным решать разногласия с РФ путем диалога в разных форматах, от Москвы ожидает деэскалации путем сокращения войск на границе с Украиной. Об этом заявил во вторник в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Ожидаем от России деэскалации, к этому относится сокращение войск на границе", - сказал он. "Мы готовы к серьезному диалогу по вопросам безопасности в Европе", - добавил канцлер. По его словам, Берлин хочет "конструктивных отношений" с Москвой и "не заинтересован в долгосрочной напряженности".

Теги
ГерманияРоссияШольц, Олаф
Столтенберг заявил, что НАТО пригласила РФ провести заседания Совета Россия - НАТО
Читать полностью