Эрдоган считает, что Асад не смог бы остаться у власти в Сирии без поддержки России

АНКАРА, 18 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что сирийский лидер Башар Асад не смог бы остаться у власти в своей стране, если бы Россия отказалась поддерживать Сирию.

"У Америки есть [военные] базы на значительной территории Сирии, и у России тоже есть базы. С другой стороны, террористические организации получали и продолжают получать серьезную поддержку со стороны США. Можем ли мы сделать вид, что этой поддержки больше нет? Нет, и мы постоянно говорили об этом на наших встречах с [президентом США Джо] Байденом", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании. Слова президента приводит телеканал NTV.

"В США заявляли: "Мы уходим, мы уходим, мы не поддерживаем здесь террористические организации". Конечно, они не говорят правду", - продолжил турецкий лидер. "Точно так же и Россия оттуда не уходит, - утверждал далее Эрдоган. - Асад не смог бы остаться у власти, если бы Россия отказалась от поддержки Сирии. Асад в настоящее время стоит при поддержке, которую он получает от России".