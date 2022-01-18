Сейм Литвы одобрил возвращение экс-президенту Паксасу права избираться на все посты

ВИЛЬНЮС, 18 января. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы проголосовал за восстановление в политических правах экс-президента Роландаса Паксаса вплоть до возможности баллотироваться в депутаты, претендовать на пост главы государства и все должности в правительстве. Законопроект о внесении соответствующих поправок в конституцию был одобрен во вторник на пленарном заседании 131 депутатом, голосовавших против не было, один парламентарий воздержался.

"Сам по себе [бывший] президент Паксас может кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но как правовое государство Литва обязана выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)", - заявил на заседании депутат Миндаугас Пуйдокас.

В 2004 году Сейм сместил Паксаса с поста главы государства в ходе импичмента, обвинив в нарушении конституции, выразившемся, в частности, в процедурных неувязках при предоставлении литовского гражданства проживающему в стране бизнесмену Юрию Борисову. Последовавшее за импичментом решение Конституционного суда пожизненно запретило Паксасу избираться на должности, связанные с принесением конституционной присяги.

ЕСПЧ еще в 2011 году признал эти меры неадекватными, противоречащими Европейской конвенции по правам человека и обязал Литву восстановить экс-президента в политических правах. Дело Паксаса несколько раз обсуждалось в парламенте, но подвижек до сих пор не было. Для внесения поправок в конституцию Сейм через три месяца должен вновь проголосовать за них квалифицированным большинством. Это должны одобрить не менее 94 парламентариев. Всего в Сейме 141 депутат.