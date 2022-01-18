Аравийская коалиция сообщила о ликвидации за сутки 80 хуситов в Йемене

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Около 80 сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) убиты за минувшие сутки в результате ударов аравийской коалиции в Йемене. Об этом сообщается во вторник в заявлении альянса, которое приводит телеканал Al Arabiya.

"За последние 24 часа мы совершили в общей сложности 17 атак на хуситов в йеменской провинции Мариб, - говорится в заявлении. - В результате ударов было уничтожено девять единиц военной техники и убито 80 мятежных хуситов".

Альянс также заявил, что ВВС коалиции нанесли авиаудары по военным укреплениям и лагерям хуситов в Сане. В ходе бомбардировок были уничтожены склады с боеприпасами и установка для запуска беспилотников в районе горы Эн-Наби-Шаиб.

Ранее отмечалось, что альянс уничтожил 80% всего вооружения и техники мятежников в Марибе.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.