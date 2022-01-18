В Meta заявили, что страницу делегации РФ на переговорах в Вене заблокировали по ошибке

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Страница российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями была заблокирована в Facebook ошибочно автоматическими средствами, компания Meta извиняется перед пользователями за причиненные неудобства. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель Meta.

"Эта страница была отключена по ошибке нашими автоматическими средствами, доступ к ней уже восстановлен. Мы извиняемся перед пользователями за любые неудобства, причиненные этими действиями", - сказала представитель компании, отвечая на просьбу прокомментировать эту ситуацию.