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В Meta заявили, что страницу делегации РФ на переговорах в Вене заблокировали по ошибке

В компании извинились перед пользователями за причиненные неудобства

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Страница российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями была заблокирована в Facebook ошибочно автоматическими средствами, компания Meta извиняется перед пользователями за причиненные неудобства. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель Meta.

"Эта страница была отключена по ошибке нашими автоматическими средствами, доступ к ней уже восстановлен. Мы извиняемся перед пользователями за любые неудобства, причиненные этими действиями", - сказала представитель компании, отвечая на просьбу прокомментировать эту ситуацию.

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