Украина размещает на границе с Белоруссией вертолетные площадки на случай обострения

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Украина в рамках обустройства границы с Белоруссией устанавливает вертолетные площадки на случай обострения обстановки. Об этом во вторник сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

"С ноября прошлого года на украинско-белорусской границе кипит работа по инженерному обустройству. Здесь устанавливают заграждения из колючей проволоки, сетки рабицы, а также обустраивают вертолетные площадки для оперативного перемещения пограничных резервов в случае обострения ситуации", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент использовано 4 630 бухт заграждений.

В Госпогранслужбе напомнили, что распоряжением правительства Украины на укрепление обороноспособности государства ведомству выделено 21 млн гривен (746,8 тыс. долларов). "На эти средства закуплено около 300 тонн сырья. Из него удастся изготовить ограждения для перекрытия около 62 км украинско-белорусского участка", - полагают пограничники.

Одобренная кабмином программа усиления защиты границ Украины, прежде всего с Россией и Белоруссией, предусматривает финансирование в размере 36,3 млрд гривен ($1,3 млрд). По планам украинских властей, в 2022 году предполагается обустроить 1 676 км границы с РФ и 1 084 км границы с Белоруссией. До 2024 года также будет обустроена граница с Молдавией и со странами ЕС.

В понедельник белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина продолжает наращивать силы у границы. Кроме того, напомнил он, соседняя страна проводит в этом районе спецоперацию "Полесье", при этом к границе выведены до 10 тыс. военнослужащих. Служба безопасности Украины назвала такие заявления Лукашенко провокационными.