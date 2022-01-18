Брейвик возложил вину за теракты на неонацистов, способствовавших его радикализации

ХЕЛЬСИНКИ, 18 января. /ТАСС/. Праворадикал Андерс Брейвик возложил вину за совершенные им в июле 2011 года теракты на неонацистскую сеть, которая, как он утверждает, способствовала его радикализации через интернет. С этим заявлением он выступил во вторник в суде во время рассмотрения его прошения об условно-досрочном освобождении (УДО).

Он указал, что речь идет об организации Blood and Honour, основанной в Великобритании.

"Они несут всю полноту ответственности. Меня использовали в качестве их солдата", - приводит его слова Норвежское телеграфное бюро. По утверждению Брейвика, его вина заключается только в том, что он "позволил радикализировать себя".

На процесс по делу об УДО отведено три дня - с 18 по 20 января. В первый день на заседании выступила представитель прокуратуры, адвокат подсудимого и сам Брейвик, который затем отвечал на вопросы обвинения.

Прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью 2020 года в связи с тем, что в 2021 году истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору. Норвежская прокуратура уже заявила, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют.

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.