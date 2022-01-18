Госдепартамент подтвердил проведение переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в ходе телефонного разговора согласились провести переговоры в Женеве. Об этом заявила представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном поездке главы американской дипломатии в Европу.

"Этим утром госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и они договорились встретиться в Женеве после того, как госсекретарь проведет встречи в Киеве и Берлине. Мы поддерживаем постоянную связь с нашими союзниками и партнерами", - отметила она.

"Я думаю, тот факт, что госсекретарь Блинкен и Сергей Лавров договорились встретиться в пятницу в Женеве, говорит о том, что, возможно, дипломатия не умерла", - добавила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон полагает, что встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на продолжение дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности и может содействовать взаимопониманию между сторонами.

"Это настоящая возможность для США поделиться с Россией серьезными опасениями и понять, есть ли возможность для нахождения Россией и Соединенными Штатами точек соприкосновения", - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства. По ее словам, Блинкен на встрече намерен "продолжить дипломатические контакты и призвать Россию незамедлительно предпринять шаги с целью деэскалации".

Минские соглашения

США продолжают считать выполнение минских соглашений важным для урегулирования конфликта на востоке Украины, заявила представитель Госдепа. "Что касается минских соглашений, мы привержены содействию выполнению этих соглашений, и мы надеемся, что все стороны будут продолжать пытаться выполнять то, о чем они договорились", - отметила она.

Администрация США полагает, что Россия продемонстрировала бы заинтересованность в дипломатическом взаимодействии, если бы сократила численность своих войск на границе с Украиной, заявила представитель Госдепартамента.

"Что касается того, что продемонстрировало бы нам заинтересованность России в дальнейшем дипломатическом взаимодействии, конечно, если бы мы увидели сокращение российских сил, которые стягивали в последние несколько месяцев к границе с Украиной, и их возвращение в казармы, это стало бы позитивным сигналом", - сказала сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Учения в Белоруссии

Соединенные Штаты считают учения Вооруженных сил РФ на территории Белоруссии "крайне опасной" демонстрацией силы, сообщила представитель Госдепа.

Говоря о совместных российско-белорусских военных учений на территории Белоруссии, она утверждала: "Это не учения и не обычное перемещение войск. Это демонстрация силы, призванная вызвать или стать фальшивым предлогом для кризиса, поскольку Россия планирует возможное вторжение. И давайте проясним, они (учения - прим. ТАСС) крайне опасны".