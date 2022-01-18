Госдеп сообщил, что США в ближайшие недели направят Киеву военную помощь

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи. Об этом сообщила во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу.

"За последний год мы предоставили Украине больше помощи в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Я могу заверить вас, что эти отправки [военной помощи] продолжаются, и на ближайшие недели запланированы новые. В случае вторжения России на Украину мы предоставим Украине дополнительные оборонительные средства, сверх тех, которые мы уже предоставляем", - сказала она.