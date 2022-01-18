В ДНР утверждают, что Великобритания поставила Украине ручные гранатометы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Лондон поставил Киеву ручные гранатометы против легкой бронетехники с радиусом действия до 800 метров в рамках нового пакета помощи из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины. Об этом во вторник заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-1".

"Относительно это нестрашный [вид оружия], радиус действия до 800 м, ручные гранатометы против легкой бронетехники, но мы опять же не знаем, для какой цели: деньги списать, своровать или все-таки они тем самым хотят вооружить украинскую армию", - сказал он.

"Для нас это в принципе никак не может быть страшным, мы этого не боимся", - заключил Басурин.

В понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевство подготовило новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины. Уоллес утверждал, что речь идет о вооружениях с малым радиусом действия, которые не имеют стратегического значения и не представляют угрозы для РФ. Он также подтвердил, что вместе с вооружениями Лондон направляет на Украину небольшую группу военнослужащих, которые проведут необходимый инструктаж для украинских солдат и офицеров, а затем вернутся в королевство.

Украинские СМИ предполагают, что Лондон поставил Киеву разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км.