В Швеции указали на однобокость освещения в местных СМИ событий, связанных с Россией

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Газета Dagens Nyheter опубликовала во вторник статью публициста Юхана Кронемана, в которой тот называет освещение России в шведских СМИ "неприлично однобоким".

"Многие очень мало что понимают в военно-стратегических играх. Мне же просто противно, что дремавшая до этого холодная война вроде бы снова просыпается. Средства массовой информации должны были по крайней мере сохранять холодную голову. Но где же их критический анализ?" - задается вопросом автор статьи.

Он ссылается на сообщения двух крупнейших телеканалов - SVT и TV4 - о наращивании военных резервов на острове Готланд: порт его главного города Висбю патрулируют бронемашины, в то время как с континента для подкрепления направляются новые части.

В представлении Кронемана в СМИ царит уже настоящая предвоенная риторика, особенно ярко проявляющаяся в заголовках публикуемых материалов. Из них выходит, что нападение России на Готланд - это уже только вопрос времени.

"Читали ли вы или встречали кого-то, просвещенного или начитанного в этой военной петушиной игре, у кого было бы хоть что-то критическое и (или) интересное сказать по этому поводу?" - задает он риторический вопрос.

"Экзистенциальный вопрос"

В связи с этим Кронеман приводит высказывание сотрудника Научно-исследовательского института обороны Гудрун Перссон из ее анализа причин возникшего между Западом и Россией конфликта: "Для России это экзистенциальный вопрос".

"Если взглянуть на карту Европы с 1989 года и позднее, то вряд ли можно обвинить Россию в экспансионизме - скорее она оказалась в окружении стран - членов НАТО. Это действительно экзистенциальный вопрос для России, как констатировала Гудрун Перссон в программе "Агенда", и, скорее всего, в этом вопросе и Путин, и все больше и больше загоняемая в угол Россия пользуются огромной поддержкой российской общественности. И как это отражено в сообщениях СМИ?" - пишет Кронеман.

С его точки зрения, "нет ни одной законной причины для угроз и вооруженного нападения на своих соседей и аннексии чужих территорий", но при этом он задается вопросом, как США начиная с 1945 года отвечали на любые социально-политические перемены поблизости от себя - в Южной и Центральной Америке. Ответ: "Насилием, убийствами, пытками и одним за другим военными переворотами на протяжении 75 лет. И это не точка зрения, а исторический факт".

"Большинство из нас не любит эту геополитическую войну/ игру, которая непрерывно продолжается в Европе сотню лет, относятся к ней с отвращением или боятся ее, и опасность того, что она может втянуть Европу в новую разрушительную катастрофу, очевидна", - подчеркивает Кронеман и заканчивает тем, что ему совершенно не понятно, почему в этом столь сложном и запутанном конфликте шведские независимые СМИ целиком и полностью встали на сторону НАТО и США.

Наращивание военных резервов на острове Готланд

15 января Вооруженные силы Швеции сообщили, что перебросили на остров Готланд оперативное спецподразделение, входящее в состав полка из провинции Норботтен. Переброска была осуществлена в пятницу вечером транспортным самолетом С-17 международной транспортной организации Heavy Airlift Wing, куда входит Швеция, из аэропорта Каллакса. При этом часть военных прибыла на остров морем на пароме. В сообщении эти действия назвали "реакцией Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.