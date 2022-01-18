Шольц не исключил мер против "Северного потока - 2" в случае агрессии РФ против Украины

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Любые меры будут обсуждаться в случае агрессии России в отношении Украины. Об этом заявил во вторник в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, как эскалация может повлиять на газопровод "Северный поток - 2".

"Прошлое федеральное правительство, канцлер Ангела Меркель, в тесных консультациях со мной и бывшим министром иностранных дел договорились с США по этому вопросу. Мы поддерживаем все аспекты, которые были в тех договоренностях. Цена будет высокой, и если будет военная агрессия против Украины, обсуждаться будет все", - сказал он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Москве сказала, что "если энергетика будет использоваться как оружие", то будут последствия для Nord Stream 2.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.