Госдеп готовит планы обеспечения безопасности дипломатов США в случае эскалации на Украине

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американские власти готовят планы обеспечения безопасности своих дипломатов и граждан на Украине на случай эскалации ситуации, это делается в штатном режиме и является обычной практикой. Об этом заявила во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу.

Ее попросили рассказать подробнее о планах первоочередных действий "на случай эскалации со стороны России", о которых Блинкен намерен проинформировать "сотрудников американского посольства и их семьи" во время его визита в Киев. О таких планах говорилось в распространенном ранее сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Что касается вопроса нештатной ситуации, то мы проводим нормальное планирование на случай нештатной ситуации, что мы всегда делаем, в отношении нашего посольства в Киеве и граждан США на Украине. Это нормальная практика, так делается всегда, когда ситуация в области безопасности очень сильно ухудшается, как сейчас на Украине", - ответила ведущая брифинга.

Как информировал Госдепартамент, Блинкен в среду встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а в четверг будет в Берлине, где проведет переговоры с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Как подтвердила на брифинге представитель Госдепартамента, в пятницу Блинкен встретится в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.