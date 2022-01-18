Пентагон не планирует отправки войск на Украину

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют дополнительной отправки войск на Украину, в стране продолжают оставаться военнослужащие из Национальной гвардии США, которые выполняют функции военных инструкторов и советников. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск на Украину, и нет никаких изменений в том, чем Национальная гвардия Флориды занимается на местах", - сказал Кирби.

При этом США продолжат искать способы помочь Украине защищать себя, это включает и отправку дополнительной военной помощи, заявил Кирби.

"Мы будем продолжать искать способы помочь Украине защищать себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности", - отметил он.

По словам Кирби, Соединенные Штаты не видят в вопросе положения дел на российско-украинской границе стремления к деэскалации ситуации со стороны РФ.

"Мы продолжаем видеть значительное военное присутствие российских военных в западной части их страны около восточной границы с Украиной. Это продолжает нас беспокоить, нет признаков того, что россияне хотят деэскалации [ситуации]", - сказал он.

Ранее представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи.