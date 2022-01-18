Спецслужбы Казахстана установили участие в беспорядках членов экстремистских организаций

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Члены ряда радикальных экстремистских организаций участвовали в беспорядках в Казахстане. Об этом заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

"Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри Казахстана. Также была попытка казахстанскими радикалами [из] зарубежных экстремистских организаций использовать данные события для развязывания новых атак. Эти попытки были своевременно пресечены", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Хабар-24".

По его словам, спецслужбы также зафиксировали, что в 20-х числах декабря на территорию республики одновременно прибыла группа иностранных граждан, которые 7 и 8 января пытались покинуть Казахстан по разного рода маршрутам.

Он также сообщил, что режим антитеррористической операции сохранится в некоторых регионах Казахстана, несмотря на завершение с 19 января действия чрезвычайного положения. "Спецслужбы продолжают мероприятия по выявлению и подавлению радикальных ячеек террористов, по их блокированию. Поэтому, несмотря на то, что завтра [19 января] режим чрезвычайного положения будет отменен, режим антитеррористической операции будет сохраняться в некоторых регионах", - пояснил Карин.

Как он отметил, это означает, что спецслужбы придают большое значение данной угрозе.