В Азербайджане обвинили главу МИД Франции в нарушении дипломатического этикета

БАКУ, 18 января. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан нарушил дипломатическую этику, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявила во вторник пресс-секретарь МИД республики Лейла Абдуллаева.

"Ле Дриан назвал слова Ильхама Алиева в связи с незаконной поездкой кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в Карабахский регион "неприемлемыми по форме и по сути". Заявление президента Азербайджана было обоснованным и верным. Безответственный и сделанный в неприемлемой форме комментарий французского министра о заявлении главы другого государства нарушает дипломатические традиции. С сожалением констатируем, что министр иностранных дел Франции - страны с большими традициями государственности - этого не понимает", - говорится в заявлении Абдуллаевой.

Что касается самой Пекресс и ее поездки в Карабах, то статус кандидата в президенты Франции не дает ей права быть выше законов Азербайджана, добавила пресс-секретарь МИД. "Напоминаем, что когда граждане иностранных государств незаконно посещают территорию Азербайджана, то в их отношении принимаются меры, предусмотренные административным и уголовным кодексами нашей страны. Такие же адекватные меры были бы приняты и против гражданина Азербайджана, если бы он нарушил французские законы", - отметила она.

18 января глава МИД Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, заявил, что его ведомство считает неприемлемыми высказывания азербайджанской стороны в адрес Пекресс после ее поездки в Карабах, однако ждет, что впредь французские парламентарии и чиновники будут заранее уведомлять власти своей страны о собственных поездках.

Скандальная поездка

Глава столичного региона Иль-де-Франс и кандидат в президенты Валери Пекресс в конце декабря 2021 года посетила Армению и совершила поездку в Карабах в сопровождении бывшего еврокомиссара и главы МИД Франции Мишеля Барнье. По утверждению Пекресс, она поехала в данный регион, потому что ее крайне волнует вопрос христиан Ближнего Востока.

Когда об этом стало известно, МИД Азербайджана вручил ноту временному поверенному в делах Франции в Баку, назвав данную поездку в город Ханкенди незаконной. В министерстве поездку назвали нарушением азербайджанского законодательства, направленным против суверенитета и территориальной целостности страны, и напомнили, что имена граждан Франции, незаконно посетивших территорию Азербайджана, включены в список лиц, чей въезд в республику нежелателен.

12 января президент Алиев в интервью местным телеканалам раскритиковал поведение Пекресс. Он сообщил, что Азербайджан неоднократно официально выражал российской стороне недовольство подобными визитами в Карабах, где несут службу российские миротворцы, и то же самое было сделано после поездки Пекресс. По его словам, она въехала в Лачинский коридор тайно. Алиев добавил, что азербайджанские власти не позволили бы ей выехать обратно, если бы узнали о данном визите.