Додон призвал оппозицию к мирным протестам против попыток установить в Молдавии диктатуру

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что оппозиционные партии должны объединить усилия и организовать мирные антиправительственные протесты, чтобы избежать установления в стране диктатуры.

"Мирные протесты - хорошая возможность для граждан высказать свое мнение по поводу тех или иных происходящих в стране событий. Люди должны выходить и высказываться, иначе Молдавия рискует оказаться под диктаторским правлением правящей Партии действия и солидарности (ПДС)", - сказал Додон, который занимает пост почетного лидера оппозиционной Партии социалистов и руководителя Молдавско-российского делового союза.

"На этих акциях не должно быть партийных флагов, и они не должны быть организованы только одним политическим формированием. Я считаю, что новое руководство Партии социалистов в формате коллегиального органа из 5-6 человек должно проводить дискуссии с другими политическими партиями и создать единый фронт протестов с четкой повесткой. Я убежден, что так можно добиться результатов", - продолжал Додон. По его оценке, в Молдавии еще не было более слабого правительства, чем кабинет Натальи Гаврилицы ПДС, поддерживающей президента Майю Санду.

Додон обвинил власти страны в попытке оказать давление на лидеров оппозиции. Политик напомнил, как в конце прошлого года его вызывали в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело о закупках электроэнергии одной из компаний еще в 2008 году, когда он занимал пост вице-премьера. "Я понимаю, что это политическое шоу, организованное руководством страны для давления на оппозицию. Пытаются найти что-то на Додона, но ничего не находят. С другой стороны, есть прокуроры, которые служили в прошлом беглому олигарху Владимиру Плахотнюку. Сейчас, чтобы быть полезными, они пытаются служить и новой власти. Но мы переживем и это", - заверил Додон.