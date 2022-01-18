CNN: США пессимистично оценивают прошедшие переговоры с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Американские власти с пессимизмом оценивают прошедшую на прошлой неделе серию переговоров с Россией, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

По его сведениям, на фоне отсутствия прорывов в решении накопившихся вопросов между двумя странами администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант с наращиванием поставок вооружений на Украину, чтобы увеличить давление на Москву. В частности, американские власти размышляют над потенциальными поставками боеприпасов, артиллерии, а также противотанковых и противоракетных систем, часть вооружений Киеву могут предоставить союзники США по НАТО. Данные планы носят предварительный характер и не были представлены на рассмотрение главы Белого дома.

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли 10 января в Женеве. Затем 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а через два дня в Вене было проведено совещание Постоянного совета ОБСЕ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а в четверг он будет в Берлине, где проведет переговоры с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. В пятницу глава американского внешнеполитического ведомства встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве для продолжение дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.