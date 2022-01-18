Спецпосланник ООН по Сирии 26 января выступит в СБ ООН

ООН, 18 января. /ТАСС/. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен 26 января проведет брифинг для Совета Безопасности об усилиях по сирийскому урегулированию. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Спецпосланник ООН Гейр Педерсен недавно посетил Иран, где провел встречу с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими иранскими представителями высокого ранга. Гейр Педерсен также был в Дохе, где встретился с главой МИД Катара", - сказал Дюжаррик.

По его словам, эмиссар обсудил перспективы достижения прогресса в работе сирийского Конституционного комитета.

Представитель генсекретаря информировал, что Педерсен 24 января в Брюсселе проведет консультации с главами МИД ЕС. "Спецпосланник отправится в Нью-Йорк, где 26 января выступит перед Советом Безопасности", - сказал он.