Невеста Ассанжа обвинила посла Австралии в Великобритании в сотрудничестве с ЦРУ

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Адвокаты основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа не питают надежд на то, что правительство Австралии начнет отстаивать интересы журналиста, добиваясь его освобождения из лондонской тюрьмы, поскольку диппредставительство скомпрометировало себя связями со спецслужбами США. Об этом во вторник заявила невеста Ассанжа Стелла Моррис, выступая на мероприятии в школе востоковедения и африканистики Лондонского университета.

"Австралийское правительство бросило Джулиана. Австралия, как и Великобритания с США, входят в [разведывательный альянс] "Пять глаз" (Five Eyes). Его участниками также являются Новая Зеландия и Канада. Это даже более важное [объединение], чем НАТО", - указала Моррис, связав нерешительную позицию властей Австралии по делу Ассанжа, экстрадиции которого добивается Белый дом, с желанием Канберры сохранить партнерские отношения с США.

По словам невесты журналиста, верховный комиссар (высший дипломатический представитель) Австралии в Лондоне Джордж Брэндис скомпрометировал себя связью с американскими спецслужбами. "Высокий представитель Австралии в Великобритании носит запонки с символикой ЦРУ. Это не просто слухи, есть фотографии, которые подтверждают это. Так чего ждать от властей Австралии? Они ничего не сделали [для Ассанжа]", - подчеркнула Моррис.

При этом она поблагодарила президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за готовность предоставить политическое убежище Ассанжу. Невеста основателя WikiLeaks отметила, что мексиканский лидер также неоднократно обращался к 45-му президенту США Дональду Трампу (2017-2021 годы) с просьбой снять обвинения с журналиста. "Вот это и есть пример вмешательства в дело на политическом уровне", - добавила она.

Кроме того, Моррис сравнила преследование Ассанжа американскими властями с делом Дрейфуса в конце XIX века во Франции. "Против Джулиана развернута самая настоящая информационная война", - сказала она. Невеста Ассанжа обратила внимание на то, что журналиста преследуют по сугубо политическим мотивам. "США скрывают военные преступления в Ираке и Афганистане. Джулиан проливал свет на них. Это политическое преследование за публикацию правды. Он просто делал журналистcкую работу", - заключила Моррис.