Госдеп утверждает, что РФ якобы может напасть на Украину с территории Белоруссии

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американские власти утверждают, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. Данную версию озвучила во вторник на специальном брифинге сотрудник Госдепартамента высокого ранга.

"Сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения, - утверждала она. - Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемым".

Госдеп опасается, что предложенный проект обновленной Конституции Белоруссии может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение на территории страны как обычных, так и ядерных сил РФ.

"Предложенные изменения <...> включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией [своих] сил на белорусской территории. <...> Этот проект конституционных изменений может свидетельствовать о планах Белоруссии разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных российских сил", - заявила представитель американского ведомства.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.