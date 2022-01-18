Эксперт связал последние ракетные пуски КНДР с визитом президента Южной Кореи в ОАЭ

СЕУЛ, 18 января. /ТАСС/. Проведение КНДР ракетных испытаний 17 января может быть связано с визитом президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в страны Ближнего Востока, которые так же могут быть заинтересованы в военной продукции народной республики. С таким мнением во вторник выступил директор центра северокорейских исследований Института Седжон Чон Сон Чжан.

"Последние ракетные запуски КНДР можно рассматривать в контексте соревнования между Севером и Югом в сфере ракетного вооружения, однако стоит учитывать, что они были проведены в то время, когда президент Мун Чжэ Ин находился с визитом в странах Ближнего Востока, которые являются главными импортерами ракет и ракетных технологий КНДР", - приводит слова эксперта южнокорейское информационное агентство Newsis.

В воскресенье представители Южной Кореи и ОАЭ, куда с визитом прибыл Мун Чжэ Ин, подписали предварительное соглашение о покупке южнокорейских ЗРК средней дальности "Чхонгун-2" (Cheongung II). Сумма сделки, по оценкам СМИ, достигает 3,5 млрд долларов. 17 января КНДР испытала, как полагают японские эксперты, баллистические ракеты малой дальности KN-24. По информации южнокорейского Комитета начальников штабов, запуск был произведен из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна.

Агентство отмечает, что ракетные испытания КНДР часто совпадают с рабочим графиком южнокорейского лидера. 5 января Мун Чжэ Ин участвовал в церемонии начала строительства нового участка железной дороги в пограничном с КНДР районе. Во время церемонии он выразил надежду, что однажды железнодорожные системы обеих стран будут соединены. В тот же день несколькими часами ранее КНДР провела испытания ракет, которые в Пхеньяне назвали гиперзвуковыми.

18 января Мун Чжэ Ин провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде. В рамках своего ближневосточного турне южнокорейский лидер также посетит Египет.