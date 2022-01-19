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Байден обсудил с Ниинистё важность тесного партнерства Финляндии с НАТО

Американский лидер с финским коллегой также подняли тему общей обеспокоенности по поводу "беспричинного наращивания РФ военных сил у границ Украины"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден во вторник обсудил по телефону со своим финским коллегой Саули Ниинистё ситуацию вокруг Украины, а также важность тесного оборонного партнерства Финляндии с США и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили общую обеспокоенность по поводу беспричинного наращивания РФ военных сил у границ Украины. Они также обсудили важность тесного оборонного партнерства Финляндии с США и НАТО в целях обеспечения безопасности в Северной Европе", - говорится в сообщении.

Теги
Ниинистё, СаулиСШАФинляндияБайден, Джо
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