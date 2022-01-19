Глава Минобороны Британии обсудил с коллегой из Латвии укрепление оборонного партнерства

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес совершил во вторник визит в Ригу, в рамках которого встретился со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом. Как сообщил глава британского военного ведомства в Twitter, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в рамках Объединенных экспедиционных сил.

"Приятно встретиться со своим латвийским коллегой и добрым другом Артисом Пабриксом сегодня вечером в Риге. Мы обсудили много вопросов, включая НАТО, Украину и усиление [сотрудничества] в рамках Объединенных экспедиционных сил", - написал Уоллес.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (кроме Соединенного Королевства и Латвии, это также Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) периодически проводят совместные военные учения.