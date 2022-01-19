США намерены использовать все средства, чтобы не допустить атаку КНР на Тайвань

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут использовать все имеющиеся средства, чтобы не допустить нападения Китая на Тайвань. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью, опубликованном во вторник в журнале Foreign Policy.

Его попросили прокомментировать возможность нападения Китая на Тайвань. "Наша задача - использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы гарантировать, что военные действия против Тайваня и одностороннее изменение статус-кво в Тайваньском проливе не произойдут", - сказал советник американского лидера. По его словам, США "намерены добиваться этого путем сочетания сдерживания и дипломатии", поддерживая политику "одного Китая", а также все сопутствующие договоренности.

Салливан отметил, что США также будут использовать "целый набор инструментов, включающий экономическую поддержку стран, которые сталкиваются с таким типом принуждения, которое Китайская Народная Республика навязывает другим государствам". Он добавил, что США также будут прилагать усилия, направленные на снижение уровня коррупции в глобальном масштабе.

Соединенные Штаты, продолжил помощник главы государства, "собираются работать над укреплением сильных сторон демократических государств и убедиться в том, что демократия, а не автократия, является формой правления, которая лучше всего подходит для решения современных проблем". "Есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы убедиться, что именно демократические страны пишут правила для торговли и технологий, продвигаясь вперед, чтобы технологии, которые будут определять наше будущее, были направлены на соблюдение прав человека и меньше подвергались авторитарному контролю и доминированию", - утверждал Салливан.

В декабре официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти нарушают обещания и пренебрегают принципом "одного Китая", пытаясь в собственных интересах использовать Тайвань для сдерживания Китая. По его словам, соблюдение принципа "одного Китая" - "политическая основа для стабильного развития китайско-американских отношений". Как уточнил официальный представитель МИД КНР, Вашингтон должен принять к сведению критику Пекина и перестать дестабилизировать ситуацию в регионе.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Пекином. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты в КНР, где Тайвань рассматривают в качестве неотъемлемой части китайской территории.